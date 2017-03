Verdachte moord Kim Jong-nam noemt arrestatie 'samenzwering'

Volgens Ri proberen de Maleisische autoriteiten bewust Noord-Korea zwart te maken. Ri was de enige Noord-Koreaan die werd aangehouden in verband met de moord. Hij werd deze week vrijgelaten en uitgezet. Ri woonde al drie jaar op een werkvisum in Maleisië, dat begin februari verliep.

De Noord-Koreaan deed zijn uitspraken buiten de Noord-Koreaanse ambassade in Peking. Als hij zou bekennen dan zouden de onderzoekers ervoor zorgen dat "ik een goed leven zou krijgen in Maleisië". "Dit was het moment waarop ik doorkreeg dat het een val was. Een val om de reputatie van mijn land te beschadigen", aldus Ri.

Maleisië liet de man gaan omdat er te weinig bewijs was. Zijn auto werd vlak bij het vliegveld gevonden, maar op de dag van de moord was hij niet op de luchthaven.

Kim zou zijn vermoord met het dodelijke zenuwgas VX, dat in zijn gezicht werd gespoten. Ri is opgeleid als chemicus. Zelf zegt hij echter dat hij in Maleisië werkte om ingrediënten voor zeep te importeren.

Onderzoek

De Maleisische autoriteiten gaan door met het onderzoek naar de moord. Onder anderen een vliegtuigmedewerker van het Noord-Koreaanse Air Koryo en een Noord-Koreaanse ambassademedewerker worden gezocht.

Twee vrouwen zijn deze week formeel aangeklaagd voor de moord op Kim. Zij zouden het zenuwgas op 13 februari in Kims gezicht hebben gespoten op het vliegveld van Kuala Lumpur. De vrouwen zeggen dat ze dachten mee te doen aan een televisieprogramma, dat grappen uithaalt met mensen.

Vrijdag scherpte het land de grenscontroles aan om te voorkomen dat mogelijk betrokkenen bij de moord op Kim het land verlaten. Ook is het visumvrije reizen voor Noord-Koreanen geschrapt. Vanaf maandag hebben inwoners uit het land weer een visum nodig om Maleisië binnen te komen.

De regering heeft niet gezegd of de moord op Kim hiervoor de aanleiding was.

Bewijs

Er zijn nog geen officiële bewijzen dat Noord-Korea achter de moord op de halfbroer van Kim Jong-un zit, maar er zijn wel verdenkingen van Zuid-Korea en de VS.

Zelf ontkent het communistische land enige betrokkenheid.