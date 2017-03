Belgische politie houdt station Antwerpen extra in de gaten na dreigvideo

Op de dreigvideo klinkt dezelfde muziek als die werd gebruikt in een video die Islamitische Staat naar buiten bracht van de nachtclub Reina in Istanbul. Later kwamen tijdens Nieuwjaarsnacht bij een aanslag daar 39 mensen om het leven.

De Belgische politie zegt tegen persbureau Belga de dreigvideo erg serieus te nemen en plaatst daarom extra toezicht bij het station, totdat de video is geanalyseerd. Volgens de krant De Morgen moet de video in de laatste twee maanden zijn opgenomen, omdat er een affiche op te zien is van een recent evenement in de stad.

Hoogleraar criminologie Ahmet Yayla zegt tegen de krant dat het regelmatig voorkomt dat terroristen voordat een aanslag wordt gepleegd een video opnemen. Volgens Yayla roept de filmer op de achtergrond dat "we er nog altijd zijn" en "we van plan zijn om aan te vallen". Hij denkt dat de beelden echt zijn.

Het is niet duidelijk of de video echt afkomstig is van IS. Een andere expert benadrukt in de krant dat het ook om iemand kan gaan die met de terreurgroep sympathiseert. Hij benadrukt wel dat de dreiging van aanslagen in België blijft bestaan.