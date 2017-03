Justitie-minister VS trekt zich terug uit onderzoek verkiezingscampagne

Die onderzoeken zullen in het vervolg worden uitgevoerd door andere hooggeplaatste functionarissen van het ministerie, aldus Sessions.

Hij zei verder dat hij tijdens de hoorzittingen over zijn benoeming in de Senaat een vraag over contacten met Rusland verkeerd heeft geïnterpreteerd. Sessions zou met zijn antwoord hebben bedoeld dat hij niet met Russische functionarissen sprak over de Trump-campagne.

Sessions erkende dat hij zijn twee ontmoetingen met de Russische ambassadeur had moeten noemen tijdens de hoorzittingen. Die zouden hebben plaatsgevonden uit hoofde van zijn functie als lid van het Senaatscomité voor de Strijdkrachten.

"Ik kan me geen specifieke politieke gesprekken met de ambassadeur herinneren", zei Sessions over wat er was besproken.

De Democratische Partij eiste woensdag het aftreden van Sessions. Na de verklaring van Sessions drong de partij donderdag aan op een uitvoerig en objectief onderzoek naar Russische inmenging.

President Donald Trump zei eerder op donderdag tijdens een bezoek aan het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford "volledig vertrouwen" te hebben in Sessions. Volgens Trump sprak zijn minister de waarheid tijdens de hoorzittingen.

Inmenging Rusland

Als minister van Justitie leidt Sessions bovendien het onderzoek naar de inmenging van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de mogelijke contacten van vertrouwelingen van Trump met Russische vertegenwoordigers.

Sessions (70) houdt vol dat er hierbij geen sprake is van belangenverstrengeling. Volgens Trump is het niet nodig dat Sessions zich uit dit onderzoek terugtrekt.

Naast Democraten hebben donderdag ook enkele Republikeinen Sessions opgeroepen om zich terug te trekken uit het onderzoek. Zo zegt de Republikein Darrell Issa donderdag dat de minister zelf moet stoppen.

'Niets misleidend'

In de verklaring van Sessions' woordvoerder houdt hij vol dat hij de Senaat niet misleidde. "Het afgelopen jaar sprak hij als senator met 25 buitenlandse ambassadeurs als lid van de Armed Services Committee, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Japan, Polen, China, Duitsland en Rusland", aldus zijn woordvoerder.

Volgens de woordvoerder werd Sessions tijdens zijn hoorzitting gevraagd naar het contact tussen Rusland en de Trump-campagne, niet naar ontmoetingen die hij als senator van Alabama had met Russen.

Flynn

Twee weken geleden kostte het contact met de Russen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn de kop.

Hij raakte in opspraak omdat hij de Amerikaanse sancties tegen Moskou zou hebben besproken met de Russische ambassadeur in de VS nog voordat Trump daadwerkelijk president was.