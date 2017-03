Verdacht voertuig met gasflessen in Brussel blijkt loos alarm

Volgens het Openbaar Ministerie in Brussel zijn er in de vrachtwagen geen explosieven of een ontstekingsmechanisme gevonden. Er werden enkele knallen gehoord, die volgens het parket ''te maken hadden met de werkzaamheden van de ontmijningsdienst".

De chauffeur van de bestelwagen had de aandacht getrokken doordat hij drie keer door rood reed. Het parket in Brussel wil vooralsnog over de identiteit van de chauffeur geen mededelingen doen. De man had geweigerd de laadbak van zijn voertuig te openen.

Geradicaliseerd

Belgische media speculeerden vrijuit over de mogelijkheid of het incident iets met terreur te maken had. De burgemeester van het Brusselse gewest Sint-Gilles, Charles Picqué, had gezegd dat de chauffeur bekend staat als geradicaliseerd. Het parket deed daarover echter nog geen mededelingen.

Het gebied rond de vrachtwagen op de Hallepoort in Brussel-Zuid werd geruime tijd afgesloten en deels ontruimd. Die maatregel veroorzaakte in de omgeving een behoorlijke verkeerschaos. In de loop van de avond werd de afzetting opgeheven.