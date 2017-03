Trump optimistisch tijdens eerste toespraak voor Congres

Trump begon zijn toespraak met het veroordelen van de aanvallen op Joodse begraafplaatsen in de Verenigde Staten en de moord op twee Indiase mannen in Kansas City. "Ik ben hier om een boodschap van eenheid en kracht te brengen", zei de Amerikaanse president. "Hoewel we als land politiek zijn verdeeld, staan we samen in het veroordelen van haat."

De president was kalm tijdens zijn speech. Hoewel Trump in zijn eerste maand als president met decreten een deel van zijn verkiezingsbeloften kon nakomen, heeft hij voor andere beloften ook de steun van Democraten nodig. Voor het landsbelang riep hij op om samen te werken. "Om alles wat kapot is te repareren."

De president beloofde dat er onder zijn regering een nieuw hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis aanbreekt. "Een nieuw hoofdstuk van een geweldig Amerika begint", aldus Trump.

Tijdens zijn toespraak kwam hij terug op zijn belofte om Obamacare terug te draaien. Daarop werd verdeeld gereageerd in het Congres. De president zegt toe met een nieuwe zorgverzekering te komen voor alle Amerikanen.

Het Amerikaanse Congres bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Tijdens de toespraak kon hij vaak rekenen op minutenlange ovaties, voornamelijk vanuit de Republikeinse hoek.

Infrastructuur

In zijn toespraak zei hij ook honderd miljard dollar uit te trekken voor het verbeteren van de infrastructuur. De aandacht van de VS lag de laatste jaren volgens hem te veel bij de ontwikkeling van andere landen. "En dat terwijl onze infrastructuur hier steeds minder goed wordt." Het geld hiervoor moet onder meer komen uit het bedrijfsleven.

Hij zei ook toe de handelsbelangen van bedrijven beter te willen verdedigen. Hierbij sprak hij over de importtarieven die andere landen hanteren, terwijl de Verenigde Staten deze tarieven volgens Trump niet of nauwelijks heeft.

Bovendien is hij van plan om het belastingstelsel te hervormen en de belasting te verlagen voor de middenklasse en bedrijven. Hij zei niet hoe hij dit van plan is te realiseren.

Veiligheid

Een speerpunt tijdens de campagne van Trump is de veiligheid. Ook in zijn speech van dinsdag kwam hij hier uitgebreid op terug. Trump wil de VS beschermen tegen terrorisme uit de radicaal islamitische hoek. Daarnaast sprak hij zijn steun uit voor de NAVO, maar herhaalde wel dat andere lidstaten meer moeten gaan bijdragen. Op dit moment betaalt de VS het meeste aan de organisatie.

Defensie krijgt meer geld van Trump. Maandag werd al bekend dat hij het budget wilde verhogen met 54 miljard dollar (ongeveer 51 miljard euro). Dat zou ten koste gaan van onder meer de budgetten voor ontwikkelingshulp en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Trump noemde het ongecontroleerd toelaten van immigranten gevaarlijk en wil het immigratiebeleid veranderen. Hij wil toe naar een systeem zoals Australië en Canada, waarbij immigranten moeten bewijzen zichzelf te kunnen onderhouden. "Iedereen die de eer krijgt om hier te zijn, moet onze waarden accepteren en iets betekenen voor het land", aldus Trump.

De muur op de grens van Mexico met de Verenigde Staten komt er, als het aan Trump ligt. In tegenstelling tot wat hij altijd zei, ontbrak tijdens zijn speech de toevoeging dat Mexico dit moet betalen.