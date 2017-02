Twee Nederlanders gewond na busongeluk in Tsjechië

De Nederlandse chauffeur en een passagier raakten gewond. Zij liggen in het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en reisorganisatie Bolderman bevestigen de gang van zaken aan NU.nl.

Er zaten in totaal 36 Nederlanders in de bus. Drie passagiers raakten lichtgewond; zij werden na behandeling overgebracht naar een hotel in Praag. Daar worden ze ondervraagd door de Tsjechische politie.

De rest van de toeristen is teruggebracht naar hun hotel in de Bohemen.

Vrachtwagen

Hoe het ongeluk exact heeft kunnen gebeuren is niet bekend. "We weten wel dat er een vrachtwagen bij betrokken was", aldus een woordvoerder van Bolderman. "We doen er alles aan om erachter te komen hoe het gaat met de twee mensen die in het ziekenhuis liggen, maar het ziekenhuis kan nog niets kwijt."

De groep toeristen was zaterdag vertrokken voor een achtdaagse reis naar de Bohemen in Tsjechië. Maandag was de groep vertrokken voor een dagtocht naar Praag.

Bolderman zegt dat er nog geen signalen zijn van toeristen die willen terugkeren naar Nederland.