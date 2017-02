Onderzoek naar corruptieschandaal Zuid-Korea niet uitgebreid

Volgens president Hwang Kyo-ahn is er uit het huidige onderzoek genoeg informatie gekomen, waardoor verder onderzoek niet nodig is. Volgens de zittende president is het tevens in het belang van Zuid-Korea als het proces nu verder gaat.

Hwang Kyo-ahn is tijdelijk aangesteld als president nadat president Park Geun-hye in december van vorig jaar uit haar functie is gezet vanwege betrokkenheid bij het corruptieschandaal.

Ze wordt ervan verdacht dat ze haar vertrouweling Choi Soon-sil heeft toegestaan om zich te bemoeien met regeringszaken.

Teleurstelling

Het Constitutionele Hof, dat het onderzoek naar voormalige president leidt, zegt teleurgesteld te zijn in het besluit van de tijdelijke president. Volgens het Constitutionele Hof is er meer tijd nodig voor het onderzoek, dat volgens het hof nog in volle gang is.

Ook de oppositie reageerde boos op het besluit van de zittende president en heeft daarom ook om zijn aftreden gevraagd.

Protesten

Eind vorig jaar gingen meer dan een miljoen Zuid-Koreanen de straat op om Park op te roepen haar presidentschap neer te leggen. Uiteindelijk kwam het ook tot een afzettingsprocedure.

Park Geun-hye ontkent betrokkenheid bij het schandaal.