Tientallen gewonden nadat auto inrijdt op carnavalsparade New Orleans

Een woordvoerder van de politie in New Orleans zei dat het aantal levensgevaarlijk gewonden nog kan toenemen. Zeven van de gewonden werden na een kort bezoek uit plaatselijke ziekenhuizen ontslagen, omdat zij behandeling weigerden, meldt AP.

De bestuurder van het voertuig is gearresteerd. Volgens de woordvoerder vermoedt de politie dat hij zwaar beschonken was. De burgemeester van New Orleans, Mitch Landrieu, zei dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een terreuraanslag.

De hoofdstad van de zuidelijke staat Louisiana is momenteel het toneel van Mardi Gras. De Endymion-parade is een van de grootste optochten van die traditionele carnavalsviering.

Duitsland

Het incident in de VS is het tweede binnen korte tijd waarbij iemand in een auto inrijdt op een menigte voetgangers. In de Duitse plaats Heidelberg kwam zaterdag een 73-jarige man om het leven en raakten twee anderen gewond toen een 35-jarige Duitser hen raakte met zijn auto.