'Veiligheidsdienst heeft geen bewijs voor dreiging landen inreisverbod VS'b

Dat stelt persbureau AP op basis van een conceptnota van Homeland Security, het Amerikaanse ministerie voor binnenlandse veiligheid. De dienst stelt op basis van haar bevindingen dat er geen directe aanleiding was voor een inreisverbod van reizigers uit deze zeven landen met de juiste papieren.

Het ging om reizigers uit Syrië, Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan en Somalië. In het decreet dat Trump eind januari uitvaardigde stond dat reizigers uit deze landen, zelfs als zij over de goede papieren en visa beschikten, de VS niet meer in mochten.

Na twee dagen werd het decreet herroepen door een rechtbank, een uitspraak die in de weken daarna door twee federale rechters werd bevestigd.

'Politiek gemotiveerd'

Volgens de rechtbank was het inreisverbod specifiek gericht op moslims. De grondwet verbiedt mensen uit te sluiten louter op basis van religie. Tegenstanders van het inreisverbod stelden ook dat de afgelopen tientallen jaren nog nooit een terrorist uit de zeven landen slachtoffers had gemaakt in de VS. De meeste kapers die de aanslagen op 9/11 uitvoerden kwamen bijvoorbeeld uit Saudi-Arabië, een land dat niet op de lijst staat.

Het Witte Huis deed de bevindingen in de conceptnota van Homeland Security vrijdag af als "politiek gemotiveerd en slecht uitgevoerd". Er zou volgens de regering van Donald Trump andere informatie zijn die het verbod voor reizigers uit de zeven landen wel rechtvaardigt.

Meer mensen vastgezet

Vrijdag berichtten Amerikaanse media dat tijdens de twee dagen dat het inreisverbod van kracht was meer mensen waren vastgezet op vliegvelden dan president Trump eerder had gezegd. De website The Hill heeft na tussenkomst van een rechtbank documenten van het Witte Huis gekregen waaruit blijkt dat er op 28 en 29 januari op vliegvelden in totaal 746 personen zijn vastgezet na aankomst in de VS. Trump liet eerder via Twitter weten dat het om 109 mensen ging.

Volgens The Washington Post gaven zowel het ministerie van Justitie als het Witte Huis geen toelichting op het verschil in cijfers tussen wat Trump zei en wat uit de lijsten van het Witte Huis blijkt.

Het inreisverbod, dat vlak voor het weekend werd afgekondigd, leidde dagenlang tot grote verwarring onder reizigers en medewerkers van de diverse diensten op Amerikaanse luchthavens. In talloze grote Amerikaanse steden gingen vele duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het besluit.