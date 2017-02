Tientallen medewerkers ziekenhuis Napels verdacht van plichtsverzuim

Van de verdachten die in het Loreto Mare ziekenhuis werkten zijn 55 onder huisarrest geplaatst. Twee medewerkers werden betrapt op het inklokken van twintig medewerkers per dag om te laten lijken alsof die toch werkten.

De mogelijke verliezen die hierdoor in vijf jaar zijn geleden zouden ongeveer 800.000 euro kunnen bedragen, meldt officier van Justitie Alfonso D'Avino.

Justieie maakte ook andere gevallen van plichtsverzuim bekend in het ziekenhuis. Een van de 94 verdachten is een leidinggevende die in plaats van zijn baan in het ziekenhuis uit te voeren werkte als kok in een hotel.

Ook werd een dokter die dienst hoorde te hebben gezien terwijl hij tennis aan het spelen was en aan het winkelen was. Anderen worden ervan verdacht ook in privéklinieken te werken terwijl zij in het ziekenhuis hadden moeten werken.

Onderzoek

Aan de arrestaties ging een onderzoek van twee jaar vooraf, meldt La Repubblica.

In de Italiaanse publieke sector is plichtsverzuim een groot probleem. De Italiaanse regering kondigde in 2016 maatregelen aan om mensen sneller te kunnen schorsen als wordt onderzocht of zij bewust niet op hun werk op komen dagen.