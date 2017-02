'Halfbroer Kim Jong-un gedood met chemisch wapen'

Volgens de politie werd het zeer giftige middel gevonden op monsters die werden genomen van het gezicht en het oog van de vermoorde Noord-Koreaan. VX zenuwgas is door de Verenigde Naties bestempeld als een massavernietigingswapen en is geur- en smaakloos.

Kim Jong-nam is de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Hij werd op 14 februari vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur.

Diplomaat

Er werden door de Maleisische politie al meerdere aanhoudingen gedaan na de moord. Ook een hoge diplomaat van de Noord-Koreaanse ambassade is als verdachte aangemerkt. Hij werd opgeroepen voor een verhoor.

De Noord-Koreaanse ambassade in Maleisië liet weten dat de opgepakte verdachten "onmiddelijk moeten worden vrijgelaten". Volgens de ambassade zijn een Vietnamese vrouw, een Indonesische vrouw en een Noord-Koreaanse man ''op onredelijke gronden opgepakt".

Diskrediet

Kim Jong-nam was de oudste zoon van de vroegere Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Hij kwam in diskrediet als opvolger van de Noord-Koreaanse dictator nadat hij in 2001 probeerde om met een vals paspoort naar Japan te reizen.

Daar zou hij een bezoek hebben willen brengen aan Disneyland. In 2010 zei Kim Jong-nam in een interview dat hij een tegenstander was van de Noord-Koreaanse erfopvolging.