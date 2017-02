Trump wil dat VS altijd meeste kernwapens heeft

"Ik zou het liefst zien dat niemand kernwapens heeft, maar we zullen nooit achterop raken en toestaan dat een ander land, zelfs niet een bevriend land, meer kernwapens heeft dan wij", zei hij donderdag (plaatselijk tijd) in een interview met persbureau Reuters. "Het zou een droom zijn als geen enkel land nucleaire wapens heeft, maar als ze er toch zijn, dan moeten wij de meeste hebben."

Rusland heeft momenteel 7000 kernkoppen en de VS hebben er 6800, zo heeft het Ploughshares Fund, een anti-kernwapenstichting, bijgehouden.

START

Trump zei over het nucleaire wapensverdrag met Rusland, New START, dat hij het een eenzijdige deal vindt. In het verdrag is onder andere vastgelegd dat vanaf februari 2018 beide landen hun nucleaire wapenarsenaal tien jaar op hetzelfde niveau moeten houden en dus niet mogen uitbreiden.

New START werd gesloten door de voormalig presidenten Barack Obama en Dmitri Medvedev in 2010. Trump gaf aan het verdrag met Poetin te bespreken "als en waneer we elkaar ontmoeten". Er is nog geen ontmoeting tussen de twee presidenten gepland.

Tweestatenoplossing

De Amerikaanse president stelde in het interview dat zijn voorkeur uitgaat naar een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. "Maar mensen bespreken deze oplossing al jaren en het heeft tot nu toe nog niet gewerkt. Uiteindelijk ben ik ben tevreden met elke oplossing waarmee beide partijen gelukkig zijn", aldus Trump.

Werelddpolitiek

Trump gaf in het interview aan dat hij van mening is dat China hun nationale veiligheidsprobleem van kernwapens in Noord-Korea gemakkelijk zou kunnen oplossen. De president hoopt dat China zich meer bezig gaat houden met de ontwikkelingen in Noord-Korea.

Over Europa zei Trump dat hij het "volledig steunt" als bestuursorgaan en herhaalde hij zijn mening dat de NAVO-lidstaten meer moeten spenderen aan defensie.