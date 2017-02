Witte Huis stelt decreet voor nieuw inreisverbod een week uit

Het nieuwe decreet staat nu gepland voor "ergens volgende week", liet de medewerker weten. President Trump had eerder aangekondigd deze week met een vervangend inreisverbod te komen. In dit decreet worden houders van een permanente verblijfsvergunning, een 'green card', ontzien.

Trump vaardigde eind januari met een presidentieel decreet een inreisverbod uit dat met succes werd aangevochten door onder meer de staat Washington. Trump had grote kritiek op de rechterlijke beslissing. "De mening van deze zogenaamde rechter is belachelijk en zal worden teruggetrokken", liet hij via Twitter weten.

Het federaal hof van beroep in San Francisco bekrachtigde later de uitspraak van de rechter.

Deportaties

De minister van Binnenladse Veiligheid, John Kelly, stelde woensdag dat mensen die vanuit Guatemala illegaal naar de VS willen reizen dat beter niet kunnen doen. Hij deed zijn uitspraken in Guatemala, waar hij aanwezig was bij de aankomst van een vliegtuig met illegale immigranten uit de Verenigde Staten.

Kelly stelde dat de autoriteiten in de VS zich aan de wet zullen houden en geen massale deportaties uit zullen voeren. Hij benadrukte daarbij wel dat illegale immigranten voortaan sneller teruggestuurd zullen worden.

Mexico

Het Witte Huis kondigde eerder al aan met strengere richtlijnen te komen om illegale immigranten sneller te kunnen deporteren. In Mexico is boos gereageerd op deze berichten. Op woensdag en donderdag zijn er besprekingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de beide landen.

Met de nieuwe richtlijnen zou de VS ook illegale immigranten die niet Mexicaans zijn uit willen zetten naar Mexico. "De Mexicaanse regering zal dit soort eenzijdige beslissingen niet accepteren", aldus de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Luis Videgaray.

Volgens Videgaray zullen de voorgenomen richtlijnen van de VS de gesprekken domineren.