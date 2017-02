Justitie Frankrijk doet onderzoek naar stafchef Le Pen

Dat stellen bronnen binnen Justitie woensdag.

Stafchef Catherine Griset en bodyguard Thierry Legier werden woensdag verhoord in het onderzoek naar het misbruik van subsidies van de Europese Unie. Het geld zou door Front National zijn gebruikt om parlementaire medewerkers te betalen.

De politie deed maandag al een inval bij het hoofdkwartier van Front National. Tijdens de huiszoeking werd bewijsmateriaal gezocht van de beschuldigingen.

Fraude en oplichting

Het populistische front van Marine Le Pen zou Europees geld voor medewerkers in het EP hebben gevraagd en gekregen. Dat zou het Front naar Frankrijk hebben gestuurd. De partij zou zich zo schuldig hebben gemaakt "aan misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte, fraude en oplichting georganiseerd gepleegd als bende".

Het Front National stelde maandag dat de huiszoeking waarschijnlijk een poging is de campagne voor de presidentsverkiezingen te beschadigen.

Opiniepeilingen

Marine Le Pen, die tegen de EU en tegen immigratie is en protectionisme nastreeft, staat er steeds beter voor in opiniepeilingen. De presidentsverkiezingen zijn in april en mei.

In een maandag gepubliceerde opiniepeiling heeft Le Pen meer ondervraagden achter zich dan in eerdere peilingen voor de naderende stembusgang: 44 procent als ze in een duel terecht zou komen met de centrumrechtse kandidaat François Fillon en 42 procent in een duel met de centrumlinkse kandidaat Emmanuel Macron.

In de peiling wint Le Pen het presidentschap niet, maar het aantal mensen dat zegt op haar te stemmen, groeit.