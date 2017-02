Honderden Boliviaanse cocaboeren slaags met politie

Het Franse persbureau AFP meldt dat voor de tweede dag op rij werd geprotesteerd door de boeren in de tweede stad van Bolivia. De cocatelers zijn het niet eens met een wetsvoorstel om de totale oppervlakte van legale cocaplantages uit te breiden en te begrenzen.

Dinsdag werden 148 arrestaties verricht door de Boliviaanse politie. Volgens de viceminister van Veiligheid zouden de demonstranten politie-installaties en een brandweereenheid in de brand hebben gezet en "ze dreigden een tankstation op te blazen".

De woedende menigte gooide dynamiet, vuurwerk en stenen naar de Boliviaanse ME. De politieagenten hadden verschillende groepen boeren maandag verwijderd van toegangswegen naar het presidentsgebouw in La Paz.

Traangas

Dinsdag probeerden de boeren wederom de wegen te blokkeren. De politie gebruikte traangas om de groep uiteen te drijven in een strijd tegen honderden cocatelers die vier uur duurden.

Het geweld zorgde ervoor dat een ontmoeting tussen drie ministers en de vakbond van cocaboeren, om de spanningen weg te nemen, veel later begon dan gepland.

Oneerlijk

De cocaboeren willen zelf bepalen hoeveel coca ze telen en willen niet dat het begrenst wordt. De regering van Evo Morales, zelf ooit vakbondsleider van cocatelers, wil het gebied waarop verbouwd mag worden uitbreiden en begrenzen op 20.000 hectaren.

In het huidige systeem mag er maximaal 12.000 hectaren verbouwd worden over heel Bolivia. Het wetsvoorstel wil dat er straks maar in twee gebieden geteeld wordt. In het gebied om de stad La Paz wordt de grens op 13.000 hectaren gesteld en de omgeving van Cochabamba (waar Morales zelf ooit coca verbouwde) is de limiet 7.000 hectaren.

De cocaboeren vinden dat oneerlijk. Ze willen zoveel mogelijk verbouwen om aan de lokale vraag te voldoen, dus meer dan de 20.000 hectaren. Daarnaast vinden de boeren het oneerlijk dat de ene regio meer mag verbouwen dan de andere. Bovendien vreest de groep illegale verbouwers de "oneerlijke concurrentie" van legale telers als die juist meer mogen produceren.

Coca

Coca is een plant die in Bolivia al generatieslang wordt geteeld. Stoffen in de plant worden gebruikt om vermoeidheid tegen te gaan en het verminderen van hoogteziekte. Chemisch geproduceerde coca wordt gebruikt voor de harddrug cocaïne, gebruik daarvan is wereldwijd verboden.

In 2015 teelde Bolivia volgens de Verenigde Naties 20.200 hectaren coca. Daarmee heeft het op Colombia en Peru na de grootste cocaproductie van de wereld.