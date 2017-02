'Politieke ontwikkelingen Trump bedreiging voor mensenrechten'

Die stoelen op ''een retoriek van wij tegen zij'' en ze vormen ''een bedreiging voor de mensenrechten'", leest het in het jaarboek dat woensdag verscheen.

''Trump vertegenwoordigt de grootste politieke aardbeving van 2016 en zijn vergiftigde verkiezingscampagne was een voorbeeld van een wereldwijde trend die voert naar woede en naar scheiding.'' De politiek die Trump in het vooruitzicht heeft gesteld, is in hoge mate in strijd met het eerbiedigen van mensenrechten.

Politici sturen bewust aan op verdeelde samenlevingen en sommige groepen worden in een samenleving apart gezet en als zondebok aangemerkt. Dat gebeurt in veel landen, waaronder de Filipijnen, Hongarije, Turkije en de Verenigde Staten.

De toestand van de mensenrechten is in 2016 aanzienlijk verslechterd volgens Amnesty. De mensenrechtenorganisatie bekritiseert in het jaarboek ook de voorganger van Trump, Barack Obama, die in veel gevallen ernstig nalatig is geweest. Voorbeeld zijn de vele aanvallen met drones op veronderstelde terreurverdachten, waarbij in landen zoals Afghanistan, Pakistan en Jemen talrijke burgerslachtoffers vallen.