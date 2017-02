Protesten in Verenigd Koninkrijk tegen staatsbezoek Trump

De protesten in Groot-Brittannië waren gericht naar leden van het Lagerhuis. Zij debatteerden of Trump een koninklijk ontvangst moet krijgen van Queen Elizabeth tijdens het staatsbezoek.

Permier Theresa May nodigde Trump uit om later dit jaar, waarschijnlijk in juli, het Verenigd Koninkrijk te bezoeken. De regering van May wil de "speciale" band met de VS weer aanhalen en tot een handelsverdrag komen nu Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten.

Haat

Terwijl het Lagerhuis debatteerde over het mogelijke doorgaan en invulling van het staatsbezoek, ondanks dat het geen macht heeft om de uitnodiging van May in te trekken, stonden buiten duizenden demonstranten.

"Het is niet zo zeer Trump, maar meer wat hij vertegenwoordigt. Het gaat om de toename van haat en extremisme. Trump is het voorbeeld van wat er op dit moment misgaat in de wereld", zegt een demonstrant.

President's Day

Niet alleen in Londen waren demonstraties. Ook in de VS zelf, waar de nationale feestdag President's Day werd gevierd. Duizenden waren, verdeeld over tientallen steden, op de been om weer een geluid te laten horen tegen president Trump.

In New York kwamen honderden mensen bij het Trump International Hotel samen om te demonstreren met slogans als: "Hij speelt vals, hij liegt, open je ogen!"