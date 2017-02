Trump kiest McMaster als nieuwe veiligheidsadviseur

De 54-jarige McMaster wordt de opvolger van Michael Flynn, die vorige week vertrok omdat hij in het geheim met de Russische ambassadeur in Washington over de Amerikaanse economische sancties had gesproken.

Trump wil Keith Kellogg chef-staf van de nationale veiligheidsraad maken. Deze 72-jarige ex-generaal nam Flynns taak als veiligheidsadviseur de afgelopen dagen waar.





Carrière

McMaster zit sinds 1984 bij het leger en heeft een lange reeks functies vervuld. Hij nam deel aan de Golfoorlog, was in Irak en Afghanistan en had een rol in de 'War on Terror', zoals president Bush de militaire campagne na 9/11 tegen het internationale terrorisme in 2001 betitelde.

Anderzijds werkte McMaster als hoogleraar militaire geschiedenis. Hij werkte op de bekende militaire academie Westpoint en de Stanford University. Momenteel zit hij in de directie van het Army Capabilities Integration Center, een legerinstituut dat onder meer werkt aan materieel, training, systemen en doctrine.