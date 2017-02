Trump spreekt over niet-bestaand Zweeds incident in betoog over terrorisme

"Je ziet wat er nu is gebeurd in Duitsland. Je ziet wat er afgelopen nacht is gebeurd in Zweden. Zweden! Wie gelooft dit; Zweden? Ze lieten grote aantallen (vluchtelingen, red.) toe en nu hebben ze problemen waarvan ze nooit dachten ze ooit te krijgen", zei Trump in zijn speech. De president noemde Zweden in combinatie met Parijs, Nice, Brussel en Berlijn.

De Zweedse autoriteiten hebben geen grote incidenten gemeld en ook verschillende Zweedse media, waaronder Aftonbladet, hebben geen idee waar Trump het over heeft. Voormalig premier Carl Bildt schrijft op Twitter: "Zweden? Terroristische aanval? Wat heeft hij gerookt?"

Fox

De Australische nieuwssite News.com.au denkt dat Trump een televisieprogramma bedoelde, dat vrijdag werd uitgezonden bij Fox. Daarin werd gesproken over een documentaire van Ami Horowitz over de immigratie in Zweden. Horowitz' conclusie was dat de criminaliteit in het land is gestegen door het vluchtelingenbeleid dat Zweden voert. Er werd niet gesproken over recente incidenten met immigranten.

Trump wilde zaterdag in Florida zijn achterban direct toespreken. "Ik sta hier omdat ik tussen mijn vrienden en mensen wil zijn. Ik wil hier ook spreken zonder dat er sprake is van fake news." Hij verwees in zijn toespraak naar daden van terrorisme wereldwijd om te benadrukken dat Amerika hard moet werken aan de binnenlandse veiligheid.

Fake news

Trump hield vorige week nog een ingelaste persconferentie waarin hij ruim vijf kwartier met journalisten van verschillende media sprak. Volgens Trump verspreiden de media doelbewust leugens over hem en zijn regering. Daarbij doelde hij op het aftreden maandag van de nationale veiligheidsadviseur Flynn.

De president van de VS sprak zijn ongenoegen uit over het lekken vanuit de veiligheidsdiensten en de berichten die media daar vervolgens over maken. "De lekken zijn echt, maar het nieuws is nep", antwoordde Trump op vragen van CNN.

Begin deze maand sprak Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway nog over een 'bloedbad' dat twee Iraakse vluchtelingen in Bowling Green (Kentucky) aanrichtten. De aanslag vond echter nooit plaats.