VS stuurt vliegdekschepen naar Zuid-Chinese Zee voor patrouille

Dat meldt de Amerikaanse marine zaterdag.

Het is de laatste ontwikkeling in de situatie rond de betwiste waterweg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China waarschuwde de VS woensdag vanwege "provocaties" tegen de souvereiniteit" van het land in de Zuid-Chinese Zee.

China zei dat geen enkele buitenlandse provocatie het land ervan kan weerhouden om militaire oefeningen uit te voeren op zee. "Voortaan zullen oefeningen van het Chinese leger ver op zee tot de normaalste zaak van de wereld horen", aldus China eerder in reactie op berichten van mogelijke nieuwe marinepatrouilles van de VS in de Zuid-Chinese Zee.

Zuid-Chinese Zee

China claimt verschillende eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Afgelopen zomer legden Chinese autoriteiten een uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag naast zich neer dat concludeerde dat het land "geen historisch recht" heeft op de eilandengroep, die volgens de VN behoren tot Filipijns grondgebied. China plaatste anti-raketsystemen en luchtafweersystemen op enkele van deze eilanden.

Onlangs waarschuwde de Amerikaanse kandidaat minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, China door te zeggen dat het land de toegang tot de eilanden moet worden ontzegd. Volgens de Communistische Partij kunnen dergelijke opmerkingen China niet stoppen om militaire oefeningen te doen. "Deze provocaties, druk, fantasieën en overdrijvingen kunnen de normale oefeningen van het Chinese leger niet tegenhouden", staat in het partijblad te lezen.