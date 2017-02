Laatste FARC-rebellen leveren wapens in

Dat meldt de BBC zondag. Het neerleggen van de wapens is onderdeel van het vredesakkoord dat met de Colombiaanse regering is bereikt.

De rebellen zijn uit hun bases in de jungle vertrokken om in speciaal aangewezen gebieden hun wapens over te dragen. Zo'n 6900 strijders kwamen lopend, met de bus of per boot in de 26 kampen aan.

De FARC-rebellen verblijven daar naar verwachting tot eind mei. Ze worden geregistreerd en voorbereid op de samenleving.

De FARC en Colombia sloten eind vorig jaar een akkoord dat een einde maakte aan 52 jaar van oorlog, die het leven eiste van naar schatting 220.000 mensen. De regering en FARC hebben vier jaar onderhandeld in de Cubaanse hoofdstad Havana.

Akkoord

Zo moeten, volgens het akkoord, FARC-rebellen al hun bezittingen afstaan. Met dit geld worden de slachtoffers van het geweld van de afgelopen 52 jaar gecompenseerd.

Het vredesakkoord wordt niet opgenomen in de grondwet van Colombia. Door het akkoord niet in de grondwet op te nemen, blijft de mogelijkheid bestaan om in de toekomst eventueel aanpassingen in het verdrag door te voeren.

Verder krijgen leden van de FARC niet automatisch amnestie voor drugshandel, in een eerder akkoord was dit wel zo. Een rechter zal ieder geval individueel beoordelen.

De FARC wil na het akkoord doorgaan als politieke beweging. De rebellen krijgen tussen 2018 en 2026 tien gegarandeerde congreszetels.