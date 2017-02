Pakistaanse leger doodt honderd militanten als vergelding voor aanslag

Volgens een woordvoerder van het leger zullen "Terroristen overal genadeloos worden aangepakt". Er is in Pakistan veel kritiek op de overheid die er niet in zou slagen de veiligheid te garanderen.

Bij de aanslag van afgelopen woensdag kwamen ten minste 72 mensen om het leven. Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag in Sehwan donderdag op. Volgens de Pakistaanse regering heeft IS geen netwerk in het land, maar kunnen andere, waarschijnlijk vanuit Afghanistan aangestuurde terroristen claimen van IS te zijn.

Sehwan ligt in het zuiden van het land, circa 180 kilometer ten noordoosten van Karachi. Het doelwit was het Lal Shahbaz Qalander-heiligdom van de mystieke en liberale stroming in de islam die het soefisme wordt genoemd.

Geweld

De laatste tijd lijdt het land onder een nieuwe golf van terroristisch geweld na twee jaren van relatieve kalmte. Het land telt meer dan 200 miljoen inwoners van wie er naar schatting slechts 8 miljoen geen islamiet zijn. Sinds de jaren zeventig groeit de druk van onverdraagzame soennitische stromingen op andersdenkenden.