Russisch militair koor geeft eerste optreden sinds vliegramp

Bestaande en nieuwe leden van het officiële koor van de Russische strijdkrachten verzamelden zich donderdagavond in traditionele militaire kledij in het Russian Army Theatre in Moskou. Ze zongen een aantal van de bekendste Russische volksliedjes voor een publiek dat hoofdzakelijk bestond uit militairen in uniform, meldt AFP.

Het koor, dat in 1928 werd opgericht, verloor bij de crash 64 van zijn leden, onder wie een aantal van zijn beste zangers. Het militaire Russische vliegtuig waarin zij zaten, stortte 's ochtends kort na het opstijgen in Sotsji neer in de Zwarte Zee. Alle 92 inzittenden kwamen om het leven.

"Het Alexandrov Ensemble heeft mensen gesteund en geïnspireerd in moeilijke en kritieke tijden en vandaag hebben zij onze steun nodig", sprak de aanwezige Russische onderminister van Defensie, Nikolai Pankov voorafgaand aan het concert.

​Nieuwjaarsoptreden

Het koor zou voor Russische soldaten een nieuwjaarsoptreden verzorgen in Syrië. Ook zaten negen journalisten en acht bemanningsleden in het vliegtuig.

Na de ramp zei Pankov dat het koor weer opgebouwd zou worden en dat in heel Rusland audities gehouden zouden worden.

Het Alexandrov Ensemble gaat na een reeks concerten in Moskou op tournee door Europa.