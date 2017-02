Beoogd opvolger Flynn bedankt voor baan als veiligheidsadviseur

Dat bevestigt het Witte Huis donderdag (lokale tijd) na berichtgeving van de Financial Times. De krant sprak twee bronnen die bekend zijn met de situatie.

Harward kreeg de baan aangeboden, nadat Flynn maandag opstapte. Flynn was in opspraak geraakt omdat hij voorafgaand aan het presidentschap van Trump privé met de Russische ambassadeur in de VS had gesproken.

Het Witte Huis stelt dat Harward, topman bij Lockheed Martin, vanwege familie- en financiële redenen de baan niet heeft aangenomen.

De Financial Times meldt op basis van de anonieme bronnen dat Harward zelf zijn team zou willen samenstellen, terwijl Trump aan de huidige assistent-veiligheidsadviseur K.T. McFarland had beloofd dat ze kon blijven.

Kellogg

Trump liet donderdag tijdens zijn persconferentie doorschemeren dat hij een opvolger voor Flynn had gevonden. "Ik heb iemand waarvan ik denk dat hij uitstekend is voor de positie", zei hij.

Tot er een nieuwe veiligheidsadviseur is gevonden, neemt de gepensioneerde generaal Keith Kellogg de honneurs waar. Trump stelde hem na het ontslag van Flynn aan als waarnemend adviseur.