Trump nomineert Acosta als nieuwe minister van Werkgelegenheid

Acosta is de eerste kandidaat in het kabinet van Trump met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. De Senaat moet de kandidatuur van Acosta nog wel goedkeuren.

Acosta studeerde rechten aan de universiteit Harvard. In 2002 werd hij door de toenmalige president George W Bush aangesteld als lid van de Amerikaanse National Labor Relations Board, een overheidsinstelling die toeziet op de naleving van arbeidswetgeving. Verder werkte hij onder meer als vice-procureur-generaal bij de burgerrechtenafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De nieuwe nominatie van Trump was noodzakelijk omdat Trump's eerste keus Andrew 'Andy' Puzder zich genoodzaakt zag zijn kandidatuur in te trekken omdat hij vrijwel zeker te weinig stemmen in de Senaat zou kunnen krijgen. Hierdoor zou zijn kandidatuur zijn geblokkeerd, iets dat slechts negen keer eerder in de VS voorkwam.

Hoewel een meerderheid van de Senaat Republikein is, kon Puzder niet rekenen op de steun van een aantal Republikeinse senatoren.

Restaurantketens

Puzder staat bekend als conservatief. De zakenman was jarenlang directeur van grote restaurantketens. Zijn bedrijven hielden zich vaak niet aan de geldende arbeidswetten. Ook sprak hij zich uit tegen betaald ziekteverlof en een verhoogd minimumjeugdloon.

Het privéleven van Puzder stootte eveneens op verzet. Een ex-vrouw beschuldigde de zakenman van misbruik en zijn huidhoudster zou een immigrant zijn die hij illegaal had ingehuurd.

Moeizaam

Het vormen van een nieuw kabinet verloopt voorlopig moeizaam voor Donald Trump sinds hij daarmee begon in november.

De Nationale veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn kondigde woensdag zijn aftreden aan. De adviseursfunctie hoeft niet door de Senaat te worden getoetst, maar Flynn raakte in opspraak toen functionarissen in The Washington Post onthulden dat hij voorafgaand aan het presidentschap van Trump privé met de Russische ambassadeur in de VS had gesproken over de sancties tegen Rusland.

Onderwijs

Verder keurde de Senaat de nominatie van de minister van Onderwijs Betsy DeVos pas goed nadat vice-president Mike Pence de beslissende stem uitbracht.

In een eerdere stemming bleken twee Republikeinen en twee onafhankelijke kandidaten tegen haar nominatie te hebben gestemd. Tijdens de hoorzittingen in de Senaat die voorafgingen aan haar benoeming, bracht DeVos het er volgens critici niet goed vanaf. Dat onderstreepte volgens haar tegenstanders haar gebrek aan onderwijservaring.