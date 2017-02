'Beelden journalist geven geen aanleiding voor meer MH17-resten'

Onder nabestaanden van de slachtoffers ontstond ophef door de vondst. Ze vroegen in januari om een nieuwe zoektocht naar mogelijk menselijke resten.

Volgens journalist Michel Spekkers zou er nog veel meer te vinden zijn. Minister Blok stelt dat Spekkers dat echter met beelden en verklaringen niet kan onderbouwen. Ook geven de gemaakte opnamen te veel onduidelijkheid over de exacte locatie van de vondst.

In de brief aan de Tweede Kamer laat Blok weten dat altijd is erkend dat niet uit te sluiten valt dat er nog meer stoffelijke resten en eigendommen van slachtoffers kunnen worden gevonden. Op basis van de beelden kan niet worden aangenomen dat er meer resten liggen op de plek waar Spekkers is geweest. Blok schrijft dat op de beelden geen stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen te zien zijn.

Spekkers laat in een reactie aan NU.nl weten dat hij in januari een dag met het MH17-onderzoeksteam in Driebergen heeft gezeten. Toen is volgens hem zo'n 6 gigabyte aan data aan foto's en video's van de rampplek gekopieerd. Volgens hem heeft hij aantoonbaar kunnen maken dat er nog wel degelijk resten liggen. Een stuk bot dat hij meenam bleek van een in 2014 geïdentificeerd slachtoffer te zijn. Het OM wilde verder niet inhoudelijk reageren.

De minister heeft er begrip voor dat nabestaanden ook ter plaatse willen laten vaststellen of er nog resten liggen. De lokale autoriteiten in het gebied van de crash hebben laten weten dat opnieuw zal worden gezocht naar resten. Dat gebeurt in het voorjaar, als de sneeuw is verdwenen. Nederland bekijkt daarbij welke steun hierbij mogelijk gewenst is.

Reportage

Spekkers nam tijdens een reportagereis op de rampplek spullen mee, waaronder menselijke resten. Hij wilde dat zijn vondsten in Nederland werden onderzocht en wilde aantonen dat 2,5 jaar na de ramp nog steeds stoffelijke resten te vinden zijn.

Tijdens de overdracht op Schiphol ontstond volgens het OM de indruk dat mogelijk niet alles werd afgestaan. Een reisgenoot van Spekkers zou met spullen al op weg zijn geweest naar de uitgang. Daarop werden film- en geluidsdragers van de journalist in beslag genomen. De rechter-commissaris oordeelde later dat dit terecht gebeurde.

Inmiddels heeft Spekkers het grootste deel van zijn materiaal weer terug. De journalist zegt van plan te zijn om mogelijk in de toekomst nog eens terug te gaan naar de plek.