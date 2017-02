Venezuela haalt CNN uit de lucht om 'verdraaien waarheid'

De socialistische regering in het land is verontwaardigd over reportages van CNN over Venezolaanse paspoorten en visa die illegaal zouden zijn verkocht op de ambassade in Irak. CNN en Español werd woensdag niet meer aangeboden door sommige kabelproviders in Venezuela.

Afgelopen weekend riep Maduro het netwerk al op "weg te wezen". Hij beschuldigde de zender toen van het manipuleren van uitspraken van een student, die rechtstreeks op televisie had verteld over de erbarmelijke omstandigheden op zijn school.

De Nationale Commissie van Telecommunicatie (Conatel) noemt de berichtgeving van CNN in een verklaring "een daad van agressie gericht tegen de soevereiniteit van Venezuela". Als "voorzorgsmaatregel" heeft Conatel alle uitzendingen van CNN en Español opgeschort in het land.

In een reactie noemt CNN het oneerlijk dat de regering de Venezolanen een twintig jaar oude nieuwsvoorziening ontneemt. "Op CNN en Español geloven we in de vitale rol die persvrijheid speelt in een gezonde democratie." Volgens de zender zijn de uitzendingen nog wel op YouTube te zien.

Sancties

De ruzie met CNN zet de banden tussen de Verenigde Staten en Venezuela mogelijk weer meer op scherp. Zo kondigde de Amerikaanse autoriteiten deze week sancties af tegen de Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami. De tweede man van de Venezolaanse regering zou betrokken zijn bij drugssmokkel.

De strafmaatregelen betekenen onder meer dat tegoeden van El Aissami worden bevroren. Amerikaanse burgers, bedrijven en instellingen mogen ook geen zaken meer doen met de politicus. El Aissami heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Venezuela reageerde woedend op de sancties, maar tegelijkertijd lijkt het erop dat het land Donald Trump ook niet wil provoceren. "Ik wil geen problemen met Trump", zei Maduro woensdag.

De Amerikaanse president uitte eerder zijn bezorgdheid over Maduro's regering, maar onduidelijk is hoog Venezuela op het prioriteitenlijstje van Trump staat.