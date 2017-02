Trump en Netanyahu richten hun pijlen op Iran

De twee leiders gaven een persconferentie nadat zij elkaar hadden ontmoet in het Witte Huis in Washington. Trump noemde de "nucleaire ambities" van Iran als een van de grootste gevaren voor Israël. Ook Netanyahu sprak het voornemen uit het "Iraanse gevaar terug te willen dringen".

Trump noemde de band tussen de VS en Israël “onbreekbaar” en gaf af op de atoomdeal die westerse landen, waaronder de VS, in 2015 met Iran sloten. Het land beloofde de nucleaire proeven flink in te perken in ruil voor het opheffen van de economische sancties.

Israël had kritiek op het akkoord omdat Iran als de afspraken over tien jaar aflopen alsnog in staat zou kunnen zijn een atoombom te bouwen.

Slechte deal

De afspraak werd al vaker bekritiseerd door Trump, die het "een van de slechtste deals die ik in mijn leven heb gezien" noemt. Iran deed de afgelopen weken enkele proeven met raketten en radarsystemen. Als reactie heeft de VS sancties opgelegd aan diverse personen en organisaties in Iran.

Trump reageerde tijdens de persconferentie heel kort op het aftreden van Michael Flynn, zijn Nationale Veiligheidsadviser. Flynn moest na een maand aftreden omdat hij gesprekken zou hebben gevoerd met Russische topambtenaren over het verlichten van de sancties tegen Rusland. Trump stelde dat Flynn "een geweldige man is die heel, heel onrechtvaardig is behandeld".

Kolonisatiepolitiek

De Amerikaanse president maande verder de Israëlische premier om diens kolonisatiepolitiek wat te temperen. De Israëlische leider had een ronduit slechte relatie met Trumps Democratische voorganger Barack Obama en verwacht dat Washington onder Trump zich weer als vanouds helemaal achter Israëls beleid schaart.

Maar Trump leek voorzichtiger dan Netanyahu mogelijk had gewenst. Trump zei bijvoorbeeld dat hij "graag de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen en dat behoedzaam overweegt". De Republikein Trump zei verder dat "het een goed idee zou zijn als Netanyahu zich bij de nederzettingenpolitiek wat inhoudt".

Fantastische vrede

Ook zei de Amerikaanse leider dat er voor het treffen van een vredesregeling tussen Israëli's en Palestijnen, meer landen kunnen worden uitgenodigd. De VS willen volgens Trump meewerken aan "een fantastische vrede" tussen de partijen, maar de Israëli's en Palestijnen moeten het uiteindelijk zelf willen regelen.

Trump repte opvallenderwijs met geen woord over een twee-staten-oplossing voor het conflict. De internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, gaat er in beginsel van uit dat er vrede mogelijk is als er een Palestijnse staat naast de Israëlische komt. Maar daarvoor moet Israël de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, teruggeven. Dat wil Israël niet.