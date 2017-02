Hollande eist gerechtigheid in zaak Franse politieverkrachting

De 22-jarige man zou tijdens een visitatie op straat door vier agenten zijn verkracht met een politieknuppel. Hij liep ernstige verwondingen aan zijn rectum op. Het incident leidde tot tien nachten van rellen en meer tweehonderd arrestaties.

"De gerechtigheid moet zegevieren", zei Hollande tijdens een bezoek aan de Parijse voorstad Aubervilliers in de regio Seine-Saint-Denis, waar het incident zou hebben plaatsgevonden, schrijft AFP.

Volgens Hollande is Frankrijk vastbesloten "te laten zien dat we in staat zijn om samen te leven in een vreedzame maatschappij, waar respect de regel is en we streng moeten optreden tegen hen die afwijken van dit beginsel."

Mishandelingen

Een van de agenten is in staat van beschuldiging gesteld voor verkrachting. De andere drie worden aangeklaagd wegens mishandeling.

Mogelijk is een van de agenten ook betrokken bij de mishandeling van een andere 22-jarige inwoner van de banlieu Aulnay-sous-Bois. Dinsdag werd een officieel onderzoek naar dat incident geopend.