Senaat VS keurt ex-bankier Goldman Sachs goed als minister van Financiën

De voormalig bankier van Goldman Sachs kreeg de steun van 53 senatoren. In totaal stemden 47 senatoren tegen. De senator van West Virginia was de enige Democraat die voor de benoeming van Mnuchin stemde.

De nieuwe minister moet zich voornamelijk gaan richten op belastinghervorming, financiële deregulering en economische diplomatieke inspanningen. Ook heeft hij van Donald Trump de opdracht gekregen om de zogeheten Dodd-Frank Act uit 2010 te herzien. De Amerikaanse president tekende hiervoor begin deze maand een decreet. Het was Trumps eerste stap om de strengere regels voor banken te ontmantelen.

Mnuchin was de financiële topman tijdens de campagne van Trump. De 53-jarige investeerder begon zijn carrière bij Goldman Sachs waar hij zeventien jaar werkte. Later werd hij ook partner bij de bank.

Nadat Mnuchin de bank verliet in 2002, maakte hij naam als financier van diverse Hollywoodfilms. Hij was in 2004 de oprichter van Dune Capital waar hij onder anderen de filmserie X-men en de film Avatar produceerde.

Michael Flynn

Eerder op maandag maakte het Witte Huis bekend dat Trump de situatie rond zijn in opspraak geraakte topadviseur Michael Flynn 'evalueert'. Trump overlegt volgens zijn woordvoerder onder meer met vicepresident Mike Pence over de ophef.

De commotie draait om de vraag of nationale veiligheidsadviseur Flynn met de Russische ambassadeur heeft gesproken over de Amerikaanse sancties tegen Moskou. Dat gebeurde volgens bronnen van The Washington Post na de Amerikaanse verkiezingen, maar nog voordat Trump daadwerkelijk president was.

Het is nog onduidelijk of Flynn moet vrezen voor zijn baan. Een naaste medewerker van de president zei tegen verslaggevers dat de veiligheidsadviseur nog steeds het volledige vertrouwen van Trump heeft.

Flynn zei eerder tegen de vicepresident dat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland niet heeft besproken met Russische functionarissen. De topadviseur erkende later dat toch niet helemaal zeker te weten en bood Pence excuses aan.