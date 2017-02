In opspraak geraakte veiligheidsadviseur Trump stapt op

Flynn raakte vorige week in opspraak, omdat hij volgens functionarissen voorafgaand aan het presidentschap van Trump privé met de Russische ambassadeur in de VS had gesproken over de sancties tegen Rusland. Dat meldden de bronnen aan de Washington Post.

Flynn zei eerder tegen vicepresident Mike Pence dat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland niet heeft besproken met Russische functionarissen. De topadviseur erkende later dat toch niet helemaal zeker te weten en bood Pence excuses aan.

"Helaas heb ik door het snelle tempo van gebeurtenissen de vicepresident en anderen per ongeluk onvolledig ingelicht over mijn telefoongesprekken met de Russische ambassadeur. Ik heb mijn oprechte excuses aangeboden aan de president en de vicepresident en zij hebben mijn verontschuldigingen aanvaard", stelt Flynn in zijn ontslagbrief (pdf).

De gepensioneerde generaal Keith Kellogg is inmiddels benoemd tot waarnemend veiligheidsadviseur.

Evaluatie

Het Witte Huis liet maandag (lokale tijd) nog weten dat Trump de situatie rond Flynn ging evalueren. Trump zou volgens zijn woordvoerder onder meer met Pence over de ophef overleggen. Een naaste medewerker van de president zei eerder tegen verslaggevers dat de veiligheidsadviseur nog steeds het volledige vertrouwen van Trump had.

De communicatie tussen de Russische ambassadeur Sergej Kislyak en Flynn werd door sommige hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen betiteld als ongepast en mogelijk illegaal. Het zou een signaal naar het Kremlin kunnen zijn dat de Russen een verlichting van de door de Obama-regering opgelegde sancties verwacht mag worden.

Het Kremlin ontkent dat Flynn privé met de Russische ambassadeur in de VS heeft gesproken over de sancties tegen Rusland.

Nauwere samenwerking

Flynn heeft net als Trump een positieve houding ten opzichte van Rusland. De oud-generaal heeft meermaals gepleit voor nauwere samenwerking met Rusland in Syrië, in de strijd tegen IS.

Flynn was met enige regelmaat te zien als analist op door het Kremlin gefinancierde tv-zender Russia Today. Op een diner eind 2015 ter ere van het tienjarig bestaan van de zender gaf hij een praatje en zat hij aan de hoofdtafel, bij president Vladimir Poetin.