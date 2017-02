Trudeau en Trump benadrukken belang betrekkingen VS en Canada

Trump roemde in een gezamenlijke persconferentie de samenwerking met Canada en zei op handelsgebied alleen wat 'kleine aanpassingen' te willen doen.

De president sprak ook opnieuw over zijn handelsrelatie met Mexico om de verschillen met de relatie met Canada te benadrukken. "In Mexico was vele jaren sprake een transactie die niet eerlijk was voor de VS. Met Canada is dat een stuk minder ernstig".

De samenwerking draait wat Trump betreft vooral om de handel tussen beide landen, maar ook om het mogelijk maken van migratie tussen beide landen. Een grote nadruk ligt wat Trump betreft op het waarborgen van veiligheid op het continent.

Er werd in het bijzonder over het belang van de de rol van vrouwen in de samenleving gesproken door beide leiders. Trudeau benadrukte daarnaast het wederzijdse respect tussen beide landen, ook al zijn er soms verschillen van inzicht.

Betrekkingen

De Canadese premier haalde daarnaast het belang aan van de overeenkomsten die beide landen sloten. Ook zei hij dat inwoners van beide landen sterk afhankelijk zijn van de economische betrekkingen tussen de VS en Canada.

Trudeau en Trump stelden dat ze zich samen in zullen zetten om ervoor te zorgen dat werkenden in beide landen baat hebben bij hun overeenkomst.