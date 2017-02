Massale evacuatie om dreigende breuk stuwdam in Californië

De autoriteiten laten weten dat een noodoverlaat het ieder moment kan begeven. De waterweg wordt gebruikt om een teveel aan water in het stuwmeer weg te laten stromen.

Zonder werkende noodoverlaat kan de dam gedeeltelijk of in zijn geheel instorten en kunnen grote hoeveelheden water het land instromen. Om dit te voorkomen worden met helikopters grote rotsen in de waterweg gegooid, zodat gaten kunnen worden gedicht.

Mensen die in lager gelegen delen van Oroville en in gebieden stroomafwaarts wonen, hebben een oproep gekregen om "onmiddellijk te vertrekken". De lokale sheriff heeft het dringende verzoek via onder andere sociale media verspreid. Daarin wordt tot driemaal benadrukt dat het niet gaat om een oefening. In Oroville wonen ruim zestienduizend mensen. In het totale evacuatiegebied wonen meer dan 160.000 mensen.

De noodoverlaat werd ingesteld nadat de normale afvoer het begaf. Door de hevige regenval van de laatste dagen steeg het waterniveau in Lake Oroville tot gevaarlijke hoogte. Zaterdag ontstond daardoor een zinkgat in het midden van de overlaat. Erosie zorgde ervoor dat grote stukken beton werden meegesleurd door het water en dat het gat bleef groeien. Ingenieurs besloten daarom een tweede (nood)overlaat te openen om het water weg te voeren.

Maximale capaciteit

Voor het eerst in de geschiedenis van de dam werd er een extra waterweg geopend, maar ook deze kon de grote hoeveelheden water niet aan, waardoor de waterweg op instorten stond. Het hoge water heeft ervoor gezorgd dat de maximale capaciteit van Lake Oroville is bereikt.

The California Department of Water Resources liet rond 16.30 uur (01.30 uur Nederlandse tijd) weten dat de afvoer het naar verwachting "binnen een uur begeeft". Om 7.00 uur Nederlandse tijd volgt er opnieuw een persconferentie.

De Oroville Dam is tussen 1962 en 1968 gebouwd en is 230 meter hoog. Het stuwmeer is een belangrijk waterreservoir voor de staat Californië. De dam functioneert ook als beschermingsmiddel tegen overstromingen.