Jean-Marie Le Pen vervolgd voor aanzetten tot haat

In de video, die later door zijn dochter en huidig FN-leider Marine Le Pen werd verwijderd, haalde hij uit naar meerdere critici, waaronder de Joods-Franse zanger Patrick Bruel. Daarbij verwees hij naar de vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. "We zullen de volgende keer een oven bouwen voor hem", zei Le Pen.

Le Pen en zijn advocaat ontkennen dat zijn uitspraken haatzaaiend zijn, meldt het Franse BFMTV. De advocaat van de 88-jarige oprichter van Front National stelt dat woorden doelbewust worden verdraaid om er een "betekenis aan te gegeven die ze niet hebben".

Le Pen kwam door zijn uitspraken vaker in opspraak binnen zijn partij. Dat leidde ertoe dat hij in 2015 door zijn eigen dochter uit het bestuur van Front National werd gezet. De politicus zetelt nog wel voor de partij in het Europees Parlement.

Het Parlement stemde vorig jaar voor de afschaffing van Le Pens immuniteit. De afschaffing van zijn onschendbaarheid was nodig om hem te vervolgen voor zijn uitspraken in de video.