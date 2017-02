Juncker: 'EU-landen zullen geen verenigd front vormen in Brexit-onderhandelingen'

"De andere 27 EU-landen weten het nog niet, maar de Britten hebben goed door hoe ze het moeten spelen", zei Juncker in een interview met de radiozender Deutschlandfunk, dat zondag wordt uitgezonden. "Ze kunnen land A dit beloven, land B dat en land C weer iets anders, en het eindresultaat is dat er geen verenigd Europees front is."

Juncker voegde daar wel aan toe dat Groot-Brittannië niet over handelsovereenkomsten mag onderhandelen, zolang het nog lid van de EU is.

De voorzitter van de EC sloot verder uit dat hij zich verkiesbaar zal stellen voor een tweede termijn. Bij zijn aantreden was zijn doel om constructief te werken aan een herstel van het vertrouwen in de Unie. "Maar nu ben ik meerdere uren per dag druk met het voorbereiden van de uittreding van een lidstaat. Dat is geen toekomstgericht werk."

Politieke strijd

Juncker (62) was eerder minister van Financiën en premier van Luxemburg. Hij is nu halverwege zijn termijn, die in 2019 afloopt. Juncker geldt als een van de meest ervaren Europese politici. Tussen 2005 en 2013 was hij voorzitter van de eurogroep.

Aan de verkiezing van Juncker ging een maandenlange politieke strijd vooraf. Voorheen droegen de Europese regeringsleiders een kandidaat voor het EU-voorzitterschap voor. Maar sinds 2014 wordt de EU-commissievoorzitter voorgedragen door de grootste fractie in het Europees Parlement.