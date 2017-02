Amerikaans hof van beroep handhaaft beslissing opschorten inreisverbod

De beslissing van de drie rechters die zich over het inreisverbod bogen was unaniem.

Vorige week bepaalde een federale rechter in de staat Washington dat het inreisverbod ongeldig is zolang er juridisch geen duidelijkheid over bestaat.

Die tijdelijke opschorting is met de beslissing van donderdag nog altijd van kracht. Dat is een flinke tegenslag voor de regering van Donald Trump die dinsdag middels woordvoerder Sean Spicer zei het volste vertrouwen te hebben dat het inreisverbod hersteld zou worden.

De volgende stap voor de regering van Trump is om naar het Amerikaanse Hooggerechtshof toe te stappen. Dat lijkt Trump ook te bevestigen op Twitter in een bericht dat hij direct na de uitspraak stuurde. Hij schreef: "We zien jullie in de rechtbank. De veileigheid van ons land is in het geding".

Geweerd

Het inreisverbod dat Trump invoerde en opgeschort werd gold voor mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Zij werden direct nadat Trump het decreet liet ingaan geweerd uit de VS totdat een rechter in Seattle op 3 febuari bepaalde dat het verbod moest worden opgeschort.

De staat Washington spande de rechtszaak aan. Het inreisverbod zou inwoners van die landen schade berokkenen en zou bovendien uitnodigen tot discriminatie. Later sloot de staat Minnesota zich aan bij de zaak. Ook in de staten Massachusetts en Virginia liepen zaken over het inreisverbod.