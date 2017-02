Britse regering voelt niets voor tweede Schotse onafhankelijkheidsreferendum

Volgens een woensdag gepubliceerde opiniepeiling is de steun voor onafhankelijkheid in Schotland toegenomen sinds de Britse premier Theresa May zei aan te sturen op een "schone breuk" met de Europese Unie. Dat zorgt voor veel speculatie over een tweede onafhankelijkheidsreferendum.

Als de Schotse regering besluit in Londen een tweede referendum te eisen, kan dat leiden tot een constitutionele crisis. Die zou zeer ongelegen komen, aangezien May zich nu richt op delicate onderhandelingen met de 27 andere lidstaten van de EU over de Britse uittreding.

Prioriteiten

"We zien geen enkele noodzaak voor een tweede Schots referendum", zei minister Fallon donderdag tijdens een gezamelijke persconferentie met zijn Italiaanse tegenhanger Roberta Pinotti in Rome.

"De Schotse regering kan beter voortmaken met de zaken waarvoor ze is verkozen, zoals het verbeteren van het Schotse onderwijs, het oplossen van de problemen in de Schotse gezondheidszorg en bovenal het weer tot leven wekken van de Schotse economie, die kampt met een stijgende werkloosheid", aldus Fallon. "Dat zijn nu de prioriteiten voor Schotland, een tweede referendum niet."

In het referendum in 2014 stemde 55,3 procent van de Schotten ervoor deel van het Verenigd Koninkrijk te blijven. 44,7 procent koos voor onafhankelijkheid.

Harde Brexit

Maar volgens de pro-Europese Scottish National Party (SNP) liggen de zaken anders nu May tegen de wil van de meeste Schotten aanstuurt op een 'harde Brexit'.

Toen journalisten May vroegen of zij een tweede referendum zou toestaan, zei ze: "We hebben het onafhankelijkheidsreferendum al in 2014 gehad. Het Schotse volk besloot toen dat hun land deel moet blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. De SNP noemde het destijds eens stem die 'eens per generatie' voorbijkomt."

Hoewel Engeland en Wales ervoor kozen de EU te verlaten, stemden Schotland en Noord-Ierland voor het EU-lidmaatschap. In Noord-Ierland bracht dat een politieke crisis teweeg. Volgende maand worden daar verkiezingen gehouden.