Senaat VS keurt benoeming Jeff Sessions als minister van Justitie goed

Jefferson 'Jeff' Sessions (69) kreeg uiteindelijk de steun van 52 senatoren. In totaal stemden 47 - voornamelijk Democratische - senatoren tegen.

Sessions was in februari van 2016 de eerste zittende Republikeinse senator die openlijk zijn steun uitsprak voor Trump als presidentskandidaat en werd later genoemd als een van de mogelijke kandidaten voor het vice-presidentschap. Sessions was sinds 1996 senator namens Alabama.

Sessions geldt als een zeer conservatieve politicus als het gaat om immigratie. Hij is van mening dat immigratie een van de grootste oorzaken is van werkloosheid in de VS.

De politicus kwam in de jaren tachtig in opspraak toen hij werd genomineerd om rechter bij het Federale gerechtshof te worden. Hij zou toen hebben gezegd de Ku Klux Klan "okee" te vinden "totdat ik erachter kwam dat ze wiet rookten". Hij zei dat de opmerking als grap was bedoeld en bood later zijn excuses aan.