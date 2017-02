'VS doodt hooggeplaatst lid al-Qaeda bij luchtaanval in Syrië'

Al-Masri zou verantwoordelijk zijn geweest voor het opzetten van trainingskampen. Volgens de VS was hij het brein achter vele aanslagen, zoals die van 1998 op de Amerikaanse ambassade in Albanië.

Volgens het Amerikaanse leger kwam hij op 4 februari om het leven bij een luchtaanval van de VS. Al-Masri was in de jaren tachtig en negentig volgens de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor het opzetten en het beheren van trainingskampen van de terroristische organisatie. Hij zou daar duizenden mensen hebben getraind.

Naast banden met Osama bin Laden had al-Masri ook banden met de huidige leider van al-Qaeda, Ayman al-Zawahri. De andere tien gedode leden van al-Qaeda kwamen volgens het Pentagon 3 februari om het leven bij een luchtaanval op een gebouw dat werd gebruikt als vergaderplek.