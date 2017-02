Hooggerechtshof-kandidaat Gorsuch hekelt tweets Trump

Gorsuch liet voor het eerst sinds zijn nominatie een week geleden van zich horen in een gesprek met de democratische senator Richard Blumenthal van de staat Connecticut.

In de tweet waar Gorsuch over spreekt verwijst Trump naar de "zogenaamde rechter" die het inreisverbod in de VS tijdelijk heeft stilgelegd.

Volgens Blumenthal was Gorsuch "zeer specifiek" in zijn woordkeuze.

Verplichting

Gorsuch heeft volgens Blumenthal "een verplichting aan het Amerikaanse volk" om zijn mening duidelijk te maken, "zodat zij begrijpen hoe afschuwelijk of onacceptabel president Trump's aanvallen op de rechterlijke macht zijn".

De uitlatingen van Gorsuch kunnen een probleem vormen voor zijn aanstelling. Precies een week geleden werd Gorsuch door Trump voorgedragen om de lege zetel in het Amerikaanse federale hooggerechtshof in te nemen. De senaat moet zijn positie nog goedkeuren middels een horing.

Tijdens die horing is de kans zeer groot dat Gorsuch van de democraten vragen krijgt over de tweets van Trump. De democraten willen tevens de zekerheid dat Gorsuch onafhankelijk van de opmerkingen van Trump zal opereren. Mocht Gorsuch uiteindelijk benoemd worden, dan kan de positie niet meer van hem worden afgenomen. De benoeming is namelijk voor het leven.

Conservatief

Gorsuch staat bekend als een conservatieve rechter en vervangt, indien hij benoemd wordt, de in februari vorig jaar overleden Antonin Scalia. Gorsuch werkt nu als rechter bij het hof van beroep in Denver en werd daar benoemd door oud-president George W. Bush.

Van Gorsuch wordt verwacht dat hij grofweg langs dezelfde lijnen zal oordelen als zijn voorganger Scalia en dus een conservatieve koers zal aanhouden.

Hij staat verder bekend als een intellectueel en schreef onder andere veel wetenschappelijke werken over de ethische en juridische implicaties van begeleide euthanasie.