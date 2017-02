Zes medewerkers Rode Kruis gedood in Afghanistan

De moordpartij vond plaats in het noorden van Afghanistan, in de provincie Jowzjan. Volgens het Rode Kruis worden nog twee medewerkers vermist. De actie is nog niet opgeëist.

Het zou in alle gevallen gaan om Afghaanse staatsburgers. De groep, bestaande uit drie chauffeurs en vijf hulpverleners, was onderweg om hulpgoederen af te leveren ten zuiden van de stad Shibergan. Dit konvooi werd aangevallen door een groep onbekende gewapende mannen, laat het Rode Kruis weten.

Het Internationale Rode Kruis heeft geschokt gereageerd op de gebeurtenis. ICRC-president Peter Maurer sprak op Twitter zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers. Hoofd van de ICRC-delegatie in Afghanistan, Monica Zanarelli, spreekt van een "verachtelijke daad". Volgens haar is het nog te vroeg om de impact van het "verschrikkelijke incident" op de operaties van het Rode Kruis in Afghanistan te bepalen.

Directeur-generaal Yves Daccord noemt de aanval de ergste in twintig jaar.

Gevaren

Het Rode Kruis stelt volgens AFP dat de gevaren voor haar medewerkers in het door oorlog geteisterde land toenemen. Sinds 2016 werd de hulpverlening bemoeilijkt door toenemend geweld, groeiende onzekerheid en slechte toegankelijkheid van bepaalde gebieden in Afghanistan.

In december vorig jaar werd een Spaans medewerker ontvoerd toen leden van het Rode Kruis op weg waren naar de stad Kunduz in het noordoosten van Afghanistan. Een maand later kwam de man vrij, maar onduidelijk bleef wie achter de ontvoering zat.

In 2015 werden in de zuidelijke provincie Uruzgan vijf Afghaanse werknemers van de hulporganisatie Save the Children doodgeschoten nadat ze eerst waren ontvoerd.