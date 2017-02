Onrust in voorstad Parijs houdt aan na geweldsincident politie

Er zouden tien politieauto’s in brand zijn gestoken. Een buschauffeur raakte gewond toen zijn voertuig werd belaagd met een benzinebom.

Aanleiding voor de onrust is een aanklacht tegen vier agenten die een 22-jarige man bij een arrestatie zouden hebben verkracht met een wapenstok.

De banlieus waar de protesten tegen de politie plaatsvinden, was in 2005 ook wekenlang het decor van rellen die wereldwijd de aandacht trokken. Toen was de uitbarsting een uiting van onvrede van jongeren met een allochtone afkomst over hun uitzichtloze situatie.

Getto's

De politie stelt dat de protesten lastig te bestrijden zijn omdat de banlieus nog steeds "getto’s" zijn. Volgens de politievakbonden zijn gewone agenten in dit soort gevallen in deze wijken getraind noch geëquipeerd om adequaat hun werk te doen.

De vier agenten, die vijf dagen geleden werden geschorst, zouden extreem geweld hebben toegepast bij de arrestatie van de 22-jarige man. Een van de agenten zou tijdens de worsteling de man met zijn wapenstok hebben verkracht. Deze agent wordt verdacht van verkrachting, de andere drie wordt onnodig gebruik van geweld ten laste gelegd.

Routinecontrole

Het geweldsincident vond plaats tijdens een routinecontrole. De arrestatie werd gefilmd en werd via de sociale media in hoog tempo verspreid. De agenten stelden in een weerwoord in Franse media dat de broek van de man "vanzelf afzakte" en dat zij hem alleen met de wapenstok op de billen hebben geslagen.

De man moest na het incident aan zijn inwendige verwondingen worden geopereerd. President François Hollande bezocht dinsdag het slachtoffer in het ziekenhuis.

Verkiezingen

De rellen lijken een onderwerp te gaan worden tijdens de Franse verkiezingen die in mei plaatsvinden. De extreem-rechtse kandidaat Marine le Pen doet het erg goed in de peilingen. Ondertussen wordt de conservatieve kandidaat, François Fillon, geteisterd door beschuldigingen over fraude.

De rellen in 2005 braken uit nadat twee tieners waren geëlektrocuteerd toen ze zich in een elektriciteitscentrale schuil hielden voor de politie. De rellen duurden bijna een maand; tienduizend auto’s gingen in vlammen op en driehonderd huizen raakten ernstig beschadigd.

De geweldsuitbarsting twaalf jaar geleden zorgde tijdelijk voor extra aandacht voor de banlieus. Maar in de wijk Aulnay ligt het werkloosheidspercentage nog steeds op 19 procent, twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde.