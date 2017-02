Zeker twintig gewonden na tornado's in Amerikaanse staat Louisiana

Vooral de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, en de grootste stad van de staat, New Orleans, zijn zwaar getroffen.

De gewonden vielen toen de stormen over de snelwegen raasden en bomen, hoogspanningsmasten en huizen vernielden. 7.800 mensen in New Orleans zouden zonder stroom zitten.

De politie en brandweer in Louisiana zijn begonnen met grote zoek- en reddingsacties. Verwacht wordt dat een aantal gewonde mensen vast zit. Veel gezinnen hebben alles verloren.

Vierde ramp

Het is al voor de vierde keer in een jaar tijd dat de staat wordt getroffen door een natuurramp. Een reeks tornado's richtte in februari vorig jaar ook al verwoestingen aan. Ruim een maand later, in maart, stierven vier mensen bij overstromingen.

En ook in augustus kreeg Louisiana te maken met grote overstromingen. Meer dan 60.000 huizen werden verwoest. Het was de ergste ramp sinds orkaan Katrina in 2005.