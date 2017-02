Opnieuw protesten in Roemenie ondanks intrekken omstreden decreet

De protesten richten zich onder meer op een omstreden decreet met amnestieregeling voor een aantal vormen van corruptie. Hoewel de regering Grindeanu het decreet zondag officieel introk, blijven de demonstranten komen.

Naar schatting waren dinsdagavond achtduizend mensen op de been in Boekarest. In de andere steden ging het om kleinere demonstraties. Zondag waren er zo'n half miljoen demonstranten in heel Roemenië.

President Iohannis hield dinsdag een rede in het parlement. Hij riep de regering op terug te treden.

Premier Grindeanu van de belangrijkste regeringspartij, de sociaaldemocratische PSD, heeft maandag beklemtoond dat zijn regering democratisch is gekozen en pas ten val komt als ze de meerderheid in het parlement verliest. De oppositie wil snel een motie van wantrouwen indienen, maar waarnemers stellen dat die motie kansloos is.