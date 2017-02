Schots parlement verwerpt Brexitplan in symbolische stemming

Met zulke stemmingen werd in alle landen van het Verenigd Koninkrijk gepeild hoe die denken over de Brexit. Engeland en Wales zijn voor uittreding uit de EU. Noord-Ierland en Schotland zijn tegen.

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft bij herhaling gevraagd als het zover is toch vooral de belangen van haar land te respecteren bij de Brexitonderhandelingen. Als dat niet gebeurt dan moet Schotland het recht krijgen zich in een nieuw referendum uit te spreken over onafhankelijkheid.

"Deze stemming is belangrijk om te toetsen of er wordt geluisterd naar Schotland en of er aan onze wensen wordt tegemoetgekomen in het hele proces'', aldus Sturgeon.

Onderhandelingen EU

Het Britse parlement vergadert deze dagen over de details van de Brexit. Tijdens het debat van vandaag zei David Jones, die binnen de regering verantwoordelijk is voor het organiseren van de Brexit, dat het Britse parlement kan stemmen of zij de voorwaarden die door de regering met de Europese Unie zijn onderhandeld, accepteert.

Indien het parlement de voorwaarden niet accepteert, zal de regering niet opnieuw met de EU naar de tekentafel gaan voor nieuwe voorwaarden, zo stelde Jones. Eerder had Jones echter beloofd dat het parlement sowieso kon stemmen over de inhoud van een definitief akkoord, maar daar lijkt hij nu enigszins op terug te komen.

Een woordvoerder van de regering stelde samenvattend dat het parlement akkoord kan gaan met de door de regering onderhandelde voorwaarden. Indien het parlement deze voorwaarden verwerpt, vervalt mogelijk de kans om de EU te verlaten met bepaalde garanties en kunnen bijvoorbeeld alternatieve handelsverdragen uitblijven.

Handel

Tijdens de debatten op dinsdag zei Jones eveneens dat wanneer het Verenigd Koninkrijk niet binnen twee jaar na het starten van de artikel 50-procedure die de uittreding moet regelen tot alternatieve handelsovereenkomsten is gekomen met de EU, dat het met landen zal gaan handelen volgens de richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).