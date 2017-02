Amerikaanse Senaat keurt benoeming Betsy DeVos tot onderwijsminister goed

Volgens medewerkers van de Senaat is het niet eerder voorgekomen dat een vice-president zijn stem moest gebruiken om een patstelling te doorbreken bij de benoeming van een kabinetslid.

De Senaat was precies in twee helften verdeeld, nadat twee Republikeinse senatoren zich bij 46 Democratische en twee onafhankelijke tegenstanders van de benoeming voegden. Volgens de tegenstanders heeft DeVos niet genoeg ervaring met onderwijs. Republikeinen vinden het juist een voordeel dat zij geen "onderwijsbureaucraat" is.

Omstreden

De Republikeinse senator Lamar Alexander noemde DeVos voorafgaand aan de stemming de meest omstreden kandidaat-onderwijsminister in de geschiedenis, schrijft Politico.

Tijdens de hoorzittingen in de Senaat die voorafgingen aan haar benoeming, bracht DeVos het er volgens critici niet goed vanaf. Dat onderstreept haar gebrek aan onderwijservaring, aldus de Democraten.

DeVos staat bekend als een voorstander van privatisering in het onderwijs. Ze noemde het huidige Amerikaanse onderwijsstelsel "een gesloten systeem, een gesloten sector, een gesloten markt. Het is een monopolie, een doodlopende weg".

Als overtuigd calvinist is het volgens DeVos haar taak om "het Koninkrijk van God te bevorderen" door het onderwijsstelsel te hervormen.

Liefdadigheidswerk

Elisabeth 'Betsy' DeVos is de echtgenote van Dick DeVos. Zijn vader, Richard Sr., was medeoprichter van het marketingbedrijf Amway. Betsy DeVos vervulde verschillende functies binnen de Republikeinse partij. Zij en haar echtgenoot zijn ook al jaren grote donoren van die partij. DeVos is verder bekend door haar liefdadigheidswerk.