Poetin tekent nieuwe wet voor strafvermindering huiselijk geweld

Onder de bepalingen van de nieuwe wet wordt een eerste geval van huiselijk geweld een burgerlijk vergrijp in plaats van een zaak voor het strafrecht, mits het slachtoffer niet ernstig gewond is geraakt.

Voorstanders van de wet, zoals leden van de Verenigd Ruslandpartij van Poetin, zeggen dat die het recht van ouders om te beslissen hoe zij hun kinderen straffen beschermt. Ook zou de wet voorkomen dat de staat zich te veel mengt in familiezaken. De voorstanders wijzen erop dat mishandeling met ernstige verwondingen tot gevolg nog steeds strafbaar is.

'Thuis-tirannen'

Tegenstanders noemen de nieuwe wet een stap terug in de tijd. Ze vinden dat die "thuis-tirannen" vrijpleit en slachtoffers ervan zal weerhouden aangifte te doen.

Huiselijk geweld is een wijdverbreid probleem in Rusland. Volgens een VN-rapport uit 2010 vinden elk jaar circa 14.000 vrouwen de dood na mishandeling door echtgenoten of andere familieleden.

De nieuwe wet werd in januari goedgekeurd door beide kamers van het Russische parlement. In de Doema, het lagerhuis, was het resultaat van de stemming over de aanname 385 voor en twee tegen.