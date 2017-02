Canadese vrouw verbergt zes dode baby's in opslagruimte

Medewerkers van het opslagbedrijf ontdekten de babylichaampjes die al in verre staat van ontbinding waren en stonken. De rechter in het Canadese Winnipeg heeft de vrouw schuldig verklaard aan het verduisteren van de lijkjes. Een kindje was verstopt in cement, een ander in waspoeder.

Uit DNA-onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw de moeder is van de vijf jongetjes en het meisje. Alle baby's waren tussen de 34 en 40 weken oud.

De vrouw is vooralsnog niet aangeklaagd voor moord. Volgens haar advocaat wilde de vrouw de lijkjes niet verduisteren, maar juist bewaren. Experts stellen dat de baby's wel levend ter wereld zijn gekomen.