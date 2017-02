'Hoge leider al-Qaeda doelwit van Amerikaanse helikopteraanval Jemen'

Vertegenwoordigers van het leger laten aan NBC News weten dat het doelwit het oppakken of doden van al-Rimi was. De hoge leider van al-Qaeda wordt gezien als de derde meest gevaarlijke terrorist ter wereld, nadat hij in 2015 begon de Jemenitische tak van de terreurgroep te leiden.

Het leger stelt te geloven dat al-Rimi nog steeds steeds in leven is en in Jemen verblijft. Zondag bracht de terroristenleider een audioboodschap naar buiten waarin hij Donald Trump aansprak. Volgens de vertegenwoordigers is bevestigd dat de boodschap inderdaad van al-Rimi afkomstig is.

Het is niet duidelijk of al-Rimi zich ook begaf op de plek waar de aanval plaatshad. Het Witte Huis bestempelde de aanval eerder wel als een succes.

Onder de dodelijke slachtoffers waren veertien terroristen van al-Qaeda, inclusief een lokale leider en zijn beide broers, maar ook burgers. Bij de aanval overleed één Amerikaanse soldaat en mogelijk de achtjarige Amerikaanse Nawr al-Awlaki, de dochter van een belangrijk recruiter van al-Qaeda, die in 2011 werd gedood in Jemen.

'Alles mis'

Volgens een hoge vertegenwoordiger van het leger ging bij de aanval van de Navy Seals alles mis dat mis kon gaan. Dat zei hij eerder bij NBC News.

De bewoners van het huis waar de aanval op gericht was werden gealarmeerd toen de soldaten onderweg waren, mogelijk door een blaffende hond, een drone die crashte of gesprekken over een walkie-talkie. Hierdoor kwamen Amerikaanse grondtroepen onder vuur te liggen. Daarbij kwam één Navy Seal om het leven.

Het vuurgevecht had in de vroege ochtend op 29 januari plaats in het landelijke district Yakla in de provincie al-Bayda.