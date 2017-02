De schietpartij had plaats in het Afghaanse consulaat in Karachi. Het slachtoffer is de derde secretaris. De verdachte heeft volgens de politie ook de Afghaanse nationaliteit. Het motief achter de moord is nog onduidelijk, maar de Pakistaanse politie heeft gemeld dat het om een persoonlijke ruzie zou gaan.

De bewaker zou met een automatisch wapen meerdere kogels hebben afgevuurd op de Afghaanse diplomaat.